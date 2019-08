La Cassazione, sentenza n. 20868 di oggi, ha parzialmente accolto il ricorso di Maurizia Gallia, segretaria ed assistente del finanziere bresciano Emilio Gnutti, annullando la confisca di beni per 2,7mln di euro decisa nel luglio 2007 dalla Consob (e confermata dalla Corte di appello di Brescia) per insider secondario su obbligazioni Unipol. Resta in piedi invece la sanzione di 526 mila euro. In particolare, tra il 28 dicembre 2001 ed il 18 gennaio 2002, dopo aver appreso dallo stesso Gnutti, all'epoca amministratore di Unipol, la decisione della società di rimborsare anticipatamente le obbligazioni, aveva iniziato a farne incetta aprendo appositamente un conto («in compagnia di altri cinque soggetti») presso il Banco di Brescia per finanziare gli acquisti. In tal modo, si legge nella sentenza, aveva realizzato una plusvalenza di 407mila euro. Nel frattempo, però, tra i fatti e la condanna erano cambiate le norme. La legge 62/2005 aveva infatti depenalizzato la condotta derubricandola ad illecito amministrativo. Ma aveva anche inasprito le sanzioni che, nel complesso, determinavano una pena ancora più afflittiva. Così, nel 2018 la Corte costituzionale (sent. n. 223) ha dichiarato l'illegittimità della nuova legge nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente ex art. 187 del Tuf si applica, quando il procedimento penale non sia definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore anche se il complessivo trattamento sanzionatorio risulti più sfavorevole. La II Sezione civile ha dunque accolto il ricorso limitatamente alla maxi confisca, chiarendo però che le domande di restituzione dovranno essere proposte alla Corte di appello di Brescia avendo la decisione della Cassazione unicamente valore rescindente. (Francesco Machina Grifeo)