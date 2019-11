Aborto: Tar, ok a divieto Comune Roma a manifesti ProVita

TAR LAZIO

Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale il Comune di Roma nel maggio dello

scorso anno oppose il divieto all'affissione di manifesti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'aborto. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha

respinto un ricorso proposto dall'Associazione Pro Vita Onlus.

Il giudizio aveva in oggetto la richiesta, nell'ambito di

un'iniziativa promossa dall'associazione sull'intero territorio nazionale, di affissione di 500 manifesti che ritraevano l'immagine di un feto, intorno al quale erano riportati una serie di messaggi specifici sul tema. Iniziativa, questa, che ebbe un particolare eco nell'opinione pubblica.

Il Tar ha ritenuto immune da vizi l'atto di diniego, nonché la norma di riferimento nella parte in cui si autorizza il comune a stabilire limitazioni e divieti per particolari forme

pubblicitarie in relazione alle esigenze di pubbliche interesse. Per i giudici amministrativi, quindi, nessuna violazione della libertà di manifestazione del pensiero, ma quello che rileva è

che l'utilizzo di spazi pubblici per inoltrare un messaggio al pubblico, necessita "del consenso dell'ente proprietario, il quale ben può regolare le forme di espressione dei manifesti e

dei cartelloni che vengono affissi nel circondario dello spazio cittadino. Rientra infatti nel potere dell'ente sia regolare che porre limiti al contenuto dei messaggi pubblicitari, al fine dicontenerli entro ambiti di normale continenza espressiva, i quali non superino determinati limiti di violenza semantica e di smodato impatto emotivo".