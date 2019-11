Cds: il 18 novembre a Palazzo Spada primo open day giustizia amministrativa con ministri Speranza e Costa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La Giustizia Amministrativa incontra la società civile. Magistrati e avvocati si uniscono per far conoscere ai cittadini, alle imprese, agli studenti e alle formazioni sociali il mondo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali.

Lunedì 18 novembre, dalle ore 9, a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato si terrà il I^ Open Day della Giustizia Amministrativa, organizzato in collaborazione con l'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA). Un'occasione per vedere da vicino di cosa si occupa la giustizia amministrativa, quali materie affronta e come si svolge un giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi aprirà l'evento in Sala di Pompeo, dopo la proiezione del docu-film dal titolo "La Giustizia amministrativa oggi".



Alle 10 inizierà la prima tavola rotonda sul tema della Sanità, introdotta dal Consigliere di Stato Giulio Veltri, con la partecipazione del Ministro della Salute Roberto Speranza. A discutere su "Sanità: cosa ha fatto e cosa può fare il giudice amministrativo" il Presidente della Camera Amministrativa Romana Mario Sanino, il costituzionalista di Roma Tre Alfonso Celotto, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini, il Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero Andrea Urbani, il Segretario Generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso.

Coordina il dibattito il giornalista di Rai1, conduttore de "La Vita in diretta" Alberto Matano

Alle 11.15 la diretta si sposterà a Napoli, presso la sede del Tar Campania, dove si aprirà la seconda tavola rotonda sul tema dell'ambiente, introdotta dal Presidente del Tar Campania Salvatore Veneziano, con l'intervento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa.



A discutere su "La Giustizia amministrativa a difesa dell'ambiente e del territorio" il Rettore dell'Università Federico II Gaetano Manfredi, il Presidente della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania Luigi D'Angiolella, la Presidente dell'ACEN Federica Brancaccio.

Coordina il dibattito il Direttore de Il Mattino Federico Monga.

La mattinata si concluderà con il collegamento con la sede di Genova, dove si terrà la terza tavola rotonda sul tema della Scuola, introdotta dal Presidente del Tar Liguria Giuseppe Caruso.

A discutere su "Scuola: un'istituzione da tutelare per garantire uguaglianza ed equità ai cittadini di domani" il Rettore dell'Università degli Studi di Genova Paolo Comanducci, il Dirigente del Liceo Statale Sandro Pertini Alessandro Cavanna, la Presidente dell'Associazione Italiana Dislessia (sezione Genova) Paola Montano, il Presidente della II Sezione del Tar Liguria Roberto Pupilella, la Presidente dell'Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri e Consigliere UNAA Daniela Anselmi. Coordina il dibattito il capo redattore del TG3 Liguria Eliana Miraglia.