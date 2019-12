"Stiamo valutando sul come contestare l'applicazione dei nuovi indici ISA, attraverso la richiesta al giudice della loro disapplicazione ovvero la richiesta ai giudici di sollevare l'incidente di incostituzionalità per irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e violazione della capacità contributiva". Così il presidente dell'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, Antonio Damascelli, nella sua relazione al VI Congresso di Uncat "L'avvocato tributarista e l'impresa - consulenza, compliance, litigation" che si celebra a Napoli oggi e domani. "Le iniziative anti evasione previste dalla legge di Bilancio – ha proseguito - non potranno produrre gli effetti sperati se si utilizza la sola leva fiscale e non si agisce sulla crescita".