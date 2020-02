omessa vigilanza

Ubi Banca, bocciato ricorso Consob su sistema nomine

Corte di cassazione - Sentenza 25 febbraio 2020 n. 4962

La Cassazione, sentenza n. 4962 depositata oggi, taglia la testa al toro sulla responsabilità del Consiglio di sorveglianza di Ubi Banca, sanzionato nel 2015 da Consob per non aver informato il mercato sulle modalità di nomina dei vertici della banca a seguito del cambio dello Statuto. La II Sezione civile ha infatti respinto il ricorso della Commissione chiarendo che la Relazione annuale sul governo societario – che in ipotesi conteneva l'omissione – viene predisposta dal Comitato di Gestione, ...

