La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato aventi ad oggetto le modalità di approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2020, con cui si denunciava la compressione dei tempi di discussione del Ddl alla Camera. I conflitti erano stati sollevati dai deputati dei gruppi parlamentari, e dagli stessi gruppi, della Lega Salvini Premier, di Forza Italia-Berlusconi Presidente e di Fratelli d'Italia. In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili non essendo emerse gravi e manifeste violazioni delle prerogative parlamentari fatte valere nei conflitti.