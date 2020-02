emergenza coronavirus

Stop a provvedimenti disorganici nei diversi tribunali ed alla penalizzazione degli avvocati confinati in spazi angusti in attesa di entrare nelle aule. Si valuti piuttosto, soprattutto nelle zone a rischio, la possibilità di sospendere termini ed udienze. La rappresentanza politica dell'Avvocatura porta il grido d'allarme dei legali, «ammassati» negli uffici, al tavolo sulla riforma del processo penale. Il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense (Ocf), Giovanni Malinconico, parlando con i giornalisti a margine dei lavori, spiega: "Ho ribadito al Ministro Bonafede la necessità che l'impatto della epidemia del cosiddetto "coronavirus" sulle attività giudiziarie sia fronteggiato in modo omogeneo in tutti gli uffici giudiziari".



"Nel corso del colloquio – prosegue Malinconico - sono state esposte le numerose sollecitazioni pervenute da vari Ordini e realtà territoriali in relazione al fatto che sono ormai numerosissimi i provvedimenti assunti in modo disorganico e disomogeneo nelle varie sedi giudiziarie e ancor più numerose le prassi di fatto - prosegue la nota - che, in queste ore, sono volte per lo più a ridurre l'afflusso alle sole aule di udienze e stanno vedendo gravemente penalizzati gli Avvocati e le parti private dei processi, sovente ammassate in ambienti angusti in attesa della chiamate dei singoli procedimenti".



"Al Ministro è stato chiesto di assumere iniziative omogenee in relazione ai vari livelli di allerta, con le quali siano approntate misure precauzionali che riguardino tutti i frequentatori degli uffici giudiziari - prosegue Malinconico – e che garantiscano adeguati livelli di sicurezza in tutti gli ambienti degli uffici e non solo negli spazi dedicati alla celebrazione delle udienze".



"In particolare, con riferimento agli ambiti territoriali per i quali si sia accertata l'esistenza di un maggior rischio di contagio, è stato altresì chiesto che si valuti l'opportunità di un differimento programmato delle udienze e la sospensione dei termini sostanziali e processuali".



"In tale ottica – conclude Malinconico - il Ministro ha espresso condivisione per le preoccupazioni manifestate e ha assicurato che sono allo studio urgenti e adeguati interventi governativi anche in via di normazione primaria".



I Penalisti napoletani chiedono cautele - Intanto, nel capoluogo campano, il presidente dell'Unione dei Giovani Penalisti, Gennaro Demetrio Paipais, «chiede cautele anche a Napoli, dopo la c hiusura del Tribunale di Nocera, nel Salernitano", annunciando di aver depositato ieri all'attenzione del deputato Gianfranco Di Sarno, della Commissione Giustizia, una richiesta affinchè si faccia promotore di una interrogazione parlamentare da indirizzare ai Ministri Bonafede e Speranza.