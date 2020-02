antitrust

Vodafone Omnitel, prescritte condotte anticoncorrenziali su mobile

Corte di cassazione - Sentenza 27 febbraio 2020 n. 5381

Nulla da fare per "Uno Communication", la società per azioni attiva nei servizi di telefonia fissa, contro il colosso "Vodafone Omnitel N.V.". Deve infatti considerarsi prescritta l'azione per il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte anticoncorrenziali, con finalità escludenti, della compagnia telefonica, accertate dall'Agcm nel 2007. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5381/2020

