Rinvio delle udienze, i chiarimenti nella Relazione tecnica

ddl di conversione dl 11/2020

Arrivano i chiarimenti del Governo in materia di sospensione delle udienze. Secondo la Relazione tecnica di accompagnamento al Ddl di conversione del decreto la sospensione si applica a tutti i procedimenti e processi pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato.



In sede di presentazione al Senato del disegno di legge n. 1757 di conversione in legge del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria» è stata infatti pubblicata la relazione tecnica del Dl 11/2020 che chiarisce un dubbio che avevano molti operatori del diritto sull'articolo 1, comma 2. Sul punto la relazione tecnica al provvedimento così si esprime:

«Il comma 2 del medesimo articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione».

IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 11/2020