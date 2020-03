Avvocati, le schede di analisi del Cnf sul Dl Cura Italia

emergenza covid-19

Trenta pagine redatte dagli esperti del Consiglio nazionale forense per scandagliare disposizioni ed effetti del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" .

Il testo si articola in sette parti, a loro volta divise in paragrafi. Di seguito gli argomenti trattati:

1. Misure urgenti in materia di giustizia

2. Semplificazioni in materia di organi collegiali, misure in materia di sospensione dei termini amministrativi e lavoro agile

3. Misure in tema detenzione domiciliare e licenze premio straordinarie

4. Misure fiscali e tributarie

5. Misure in materia di licenziamento

6. Ammortizzatori sociali

7. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale