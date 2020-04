ILLECITO CONCORRENZIALE

Indagine Antitrust, ok prescrizione durante l'indagine prima del 26/12/2014

Corte di cassazione - Sentenza n. 7677 del 3 aprile 2020

Niente da fare per la richiesta di risarcimento danni presentata da Uno Communication nei confronti di Telecom Italia per gli illeciti concorrenziali nel mercato della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisso-mobili (in quanto gestori della rete), sanzionati dall'Antitrust nel 2007. Per la Prima Sezione civile

