Cassa forense blocca i 600 euro: 130mila domande da integrare, si parte domani

esclusività da autocertificare

Oltre 130mila avvocati da domani dovranno rimettersi davanti al computer per autocertificare di essere iscritti in via esclusiva a Cassaforense. Avranno tempo fino al 30/4, senza perdere la priorità acquisita col primo inoltro, ma dovranno farlo a pena della perdita del beneficio.



Dopo la pubblicazione in G.U. Del Dl 8 aprile 2020 n. 23, il Consiglio di Amministrazione di Cassa forense "riunitosi d'urgenza" ha infatti deliberato che gli iscritti "a completamento dell'istruttoria" dovranno "rilasciare una ulteriore dichiarazione attestante l'iscrizione in via esclusiva a Cassa Forense". Gli uffici, rende noto la Cassa, "stanno approntando quanto necessario per attivare apposita procedura sempre nell'area riservata del sito della Cassa a partire da domani 10 aprile 2020".



La dichiarazione integrativa, precisa la Cassa, "non influirà in alcun modo sull'ordine di arrivo delle domande così come originariamente presentate" e "la mancata integrazione entro il 30 aprile 2020, impedirà l'accoglimento della domanda".



Ma quanti sono gli avvocati che rischiano di rimanere esclusi dal reddito? Secondo la Cassa i numeri non dovrebbero essere alti vista l'incompatibilità della professione forense con quasi tutte le altre attività. Vi potrebbero incappare insegnanti e docenti, sia universitari che della scuola media superiore. Cosa accade poi nel caso di una doppia iscrizione a due diverse casse private non è stato ancora chiarito, allo stato il rischio è quello di rimanere a secco se non si stabilisce un criterio.



Una volta ottenute le autocertificazioni (ma c'è tempo fino al 30/4), Cassa forense procederà ai pagamenti. Un punto della situazione verrà dunque fatto ormai dopo Pasqua, anche considerato che l'Isituto non conosce il dato relativo all'eventuale iscrizione all'Inps o ad altre Casse che dunque andrà verificato.

Le domande presentate al 7/4 sono 130.763, di cui soltanto 192 revocate o respinte per assenza di requisiti. Per tutti questi soggetti dunque da domani si apre un nuovo round ma senza ressa perché la priorità, ai fini del bonus, rimane quella del primo inoltro.