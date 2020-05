Cassa integrazione, la conversione del "Cura Italia" non scioglie i dubbi

emergenza coivd-19

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 della legge di conversione del Dl 17 marzo 2020 n. 18, il legislatore ha voluto introdurre, unitamente ad altre misure, una significativa semplificazione delle modalità di ricorso all'intervento degli ammortizzatori sociali per motivazioni correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.



La conversione in legge ha riservato alcune importanti modifiche alla disciplina speciale che era stata creata, tra le altre misure, per fronteggiare la crisi occupazionale. Con sorpresa vi si leggono importanti modifiche procedurali che allo stato sembra già utili per approcciare le attese proroghe e implementazioni che sono attese nel così detto "decreto di aprile".



Stop agli obblighi di consultazione - Con specifico riferimento all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria così come del Fondo di Integrazione Salariale attraverso la prestazione dell'assegno ordinario, l'emendato articolo 19 del Dl n. 18/2020 ha previsto l'abolizione di qualsivoglia obbligo di informazione e consultazione (pur previsto in forma telematica) nei confronti delle OO.SS. che, nella sua formulazione originaria, erano invece ritenuti condizioni necessarie ai fini della legittimità del ricorso agli ammortizzatori sociali in esame.



Pur positivamente comprendendo l'intento del legislatore di semplificare il ricorso all'ammortizzatore sociale da parte delle aziende che si trovano ad affrontare la situazione di emergenza epidemiologica prima che si trasformasse in occupazionale , non possiamo non notare immediatamente che la perseguita semplificazione si collochi temporalmente in un momento in cui la gran parte delle aziende hanno già esperito le procedure sindacali originariamente previste, potendo quindi beneficiare della contrazione dei tempi in modo solo residuale.



Peraltro è utile rappresentare che le procedure di esame congiunto ancora in essere - e ancora più quelle che stanno attraversando la fase consultiva - non possono certo essere "abbandonate", non tanto perché la norma abbia stabilito un "guado temporale", quanto perché la sottrazione della disponibilità al dialogo da parte del datore di lavoro potrebbe essere causa di eccepimento di antisindacalità.



Per le ragioni che precedono probabilmente una soluzione "di compromesso" sarebbe stata maggiormente auspicabile e, dopotutto, non in palese disallineamento con la normativa strutturale degli ammortizzatori sociali che ha da sempre visto nelle organizzazioni sindacali e nelle rappresentanze sindacali aziendali, interlocutori obbligatori per un confronto nella gestione delle crisi di impresa e occupazionale, rivestendo un ruolo di garanzia nella tutela dei lavoratori.



La "zona rossa" - Merita altresì di essere osservato come la Legge di conversione abbia fatto "confluire" nel Dl 18/2020 anche le previsioni in tema di intervento degli ammortizzatori sociali preposti alla gestione dell'emergenza disciplinate dal Dl 9/2020 in favore delle aziende site nei comuni della cd. zona rossa (od aventi lavoratori ivi domiciliati), chiarendo quindi come le 4 settimane di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o al Fondo di Integrazione Salariale disciplinate da detto decreto siano da intendersi quali "aggiuntive" alle 9 settimane ordinariamente spettanti a livello nazionale.



Cassa in deroga, resta il confronto - Il legislatore ha altresì apportato modifiche al testo dell'articolo 22 del Dl 18/2020, recante la disciplina della cassa integrazione guadagni in deroga, strumento disposto in favore di quelle aziende che in ragione del loro inquadramento previdenziale così come per la loro dimensione occupazionale non possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali "ordinari" come CIGO o FIS con la casuale "Covid- 19 Nazionale".

Con riferimento alla CIGD il legislatore, differentemente da quanto fatto per CIGO e FIS, ha voluto confermare la necessità che il ricorso all'ammortizzatore sociale fosse invece subordinato all'assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione nei confronti delle OO.SS., RSA ed RSU.



Vieppiù, nello specifico, la norma di conversione mantiene il riferimento esplicito alla necessità di un accordo sindacale, ancora peraltro perpetuando la distonia tra il termine "accordo" e la circonlocuzione "esperimento dell'esame congiunto" da intendersi non tanto come una vera e propria intesa con le rappresentanze sindacali quanto la necessità di portare a termine il processo di informazione sulle progettualità aziendali.



L'eccezione per le imprese "chiuse" - All'ipotesi di esenzione dall'obbligo di accordo prevista dal testo originario del decreto in favore delle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, in sede di conversione il legislatore ha altresì introdotto un esenzione dal medesimo obbligo in favore dei i datori di lavoro che "hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ipotesi che, però, richiede necessariamente un intervento chiarificatore: la chiusura deve essere necessariamente totale oppure anche parziale e limitata ad alcuni reparti? Si pensi ad esempio al caso di un'azienda del settore retail con organico superiore a 50 dipendenti che abbia integralmente sospeso l'attività dei punti vendita ma che abbia altresì previsto la prosecuzione, seppure parziale, delle attività di amministrazione/finanza e controllo svolte presso la sede aziendale.



Cassa in deroga e "zone rosse" - Analogamente a quanto più sopra esposto in riferimento a CIGO e FIS, il legislatore in sede di conversione ha altresì fatto confluire le previsioni in tema di CIGD previamente disciplinate dal DL 9/2020 in favore delle aziende site (od aventi lavoratori ivi domiciliati) nei comuni della cd. zona rossa, ovvero nel territorio di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, chiarendo come i, rispettivamente previsti, 3 mesi o 4 settimane di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga disciplinati da detto decreto siano da intendersi "aggiuntivi" alle 9 settimane spettanti a livello nazionale.



I dubbi su chi deve autorizzare la CIGD - L'intervento del legislatore in commento è nelle intenzioni finalizzato a unificare la disciplina degli ammortizzatori sociali per l'emergenza ma, in realtà, è ora fonte di nuovi dubbi e criticità; e infatti, se anticipatamente all'avvenuta conversione in legge del decreto 18/2020 era chiaro - come altresì ribadito dallo stesso Ministero del Lavoro con proprio comunicato - che la competenza ad autorizzare la CIGD per le sopra citate 4 settimane aggiuntive era competenza esclusiva delle regioni interessate, oggi non pare irrazionale il dubbio che invece la decretazione ricada ancora sul medesimo dicastero, "in continuità" con il mandato assegnato dal Legislatore per le aziende "plurilocalizzate" (con unità operative/produttive interessate in almeno 5 regioni).



*avvocati, ArlatiGhislandi