Fase 2, Camere Civili: udienze da remoto solo col consenso delle parti

emergenza covid-19

L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC chiede che lo svolgimento delle udienze civili da remoto possa avvenire soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale consenso, proseguono i civilisti, la trattazione da remoto "coatta" dell'udienza civile potrebbe costituire una violazione degli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, oltre che dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, perché lesiva del diritto di difesa dei cittadini. Il riferimento è al decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, attualmente al vaglio del Senato.



"Un'eventuale pronuncia di incostituzionalità – spiega l'Uncc in una nota - avrebbe conseguenze devastanti: tutte le udienze svoltesi in violazione dei principi costituzionali sarebbero nulle; inoltre, questo invaliderebbe anche tutte le attività successive che non fossero indipendenti, con la conseguente necessità di dover rifare da capo gran parte di quei pochi processi trattati durante la fase d'emergenza".



UNCC propone, inoltre, che sia assicurata la reale ed effettiva sospensione dei termini e delle scadenze processuali per l'intero periodo compreso tra il 7 marzo e l'11 maggio, e richiede altresì che eventuali errori e problemi di tipo organizzativo o interpretativo, causati dalla novità delle modalità di svolgimento delle udienze e dalla concitazione di questo periodo, possano essere sanati tramite la remissione dei termini, a garanzia di tutti i cittadini.