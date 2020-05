Entro il 18/5 la domanda per i contributi per l'affitto degli studi legali

cassa forense

C'è tempo fino al 18 maggio per fare domanda per ottenere un contributo per l'affitto dello studio legale. Il bando straordinario indetto da Cassa Forense è destinato ad aiutare gli avvocati in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19.

Bando per "conduttori persone fisiche" - Leggi il bando

Si tratta del primo bando pubblicato dall'ente previdenziale degli avvocati che può contare su uno stanziamento di 3.600.000 euro destinati in base ai criteri previsti.

I contributi, rivolti ai "conduttori persone fisiche" che esercitano la professione in forma individuale, sono pari al 50% della spesa documentata per i canoni di locazione sostenuti dallo studio legale nel periodo 1° febbraio 2020-30 aprile 2020, e in ogni caso non superiori a 1.200 euro al netto di Iva.

Ai fini della formazione della graduatoria, costituisce criterio preferenziale il minor reddito professionale prodotto nel 2018 e, a parità di reddito, la minore età anagrafica, ovvero, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità di iscrizione alla cassa. Non conta, invece, l'ordine di presentazione delle domande.

Gli interessati devono inoltrare domanda esclusivamente per via telematica, tramite l'apposita procedura presente nell'area riservata del sito della Cassa, entro le ore 24.00 del 18 maggio. Alla stessa andrà allegato obbligatoriamente la copia del contratto di locazione e delle fatture/quietanze di pagamento dei canoni per il periodo febbraio/aprile.

Bando per "conduttori persone giuridiche" - Leggi il bando

C'è più tempo invece per partecipare al secondo bando straordinario indetto dalla Cassa per i "conduttori persone giuridiche". La domanda, in tal caso, va inviata entro le ore 24:00 del 27 maggio 2020, sempre seguendo l'apposita procedura telematica sul sito dell'ente.

Tale bando, che ha sollevato un polverone di polemiche soprattutto per i criteri previsti per l'accesso, è destinato esclusivamente agli avvocati che esercitino la professione in forma associata o in STA.

Il contributo è sempre pari al 50% della spesa documentata per i canoni sostenuti nel bimestre febbraio/aprile 2020 ma il tetto è fissato a 4mila euro (al netto di Iva).

Aiga: "Bando va modificato, favorisce i grandi studi" - Leggi il comunicato

Proprio il contributo massimo previsto rappresenta una delle "numerose criticità" del bando, oggetto di critiche soprattutto da parte dell'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) secondo la quale "favorisce i grandi studi" e va modificato.

La criticità più grave, per i giovani avvocati, è senza dubbio "il criterio di formazione della graduatoria individuato: quello del maggior numero di associati/soci iscritti a Cassa Forense. In altri termini, maggiore è il numero di soci dello Studio, e maggiori sono le possibilità di ottenere il contributo". Tale criterio, afferma infatti il presidente Antonio De Angelis, "finirà per favorire i grandi studi legali, a discapito dei piccoli studi associati (spesso costituiti da Giovani Avvocati) che hanno certamente maggiore bisogno di un sostegno economico in questo momento".

Quanto al contributo massimo di 4mila euro, questo, prosegue De Angelis, "non incide – certo - in modo significativo sui canoni di locazione dovuti, considerando che i grandi studi sono quasi tutti collocati in grandi città ove i canoni di locazione per i immobili di grandi dimensioni sono significativamente più alti".

Ulteriore profilo di criticità per l'Aiga è l'esclusione della rimborsabilità dei canoni di sublocazione, già emersa ed evidenziata con riferimento al primo bando per i "piccoli studi legali".

L'auspicio dell'associazione è che vengano rivisti i criteri della graduatoria, in modo da favorire "l'erogazione del contributo a persone giuridiche che abbiano effettiva necessità di un sostegno economico in questo difficile momento".