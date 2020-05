Fase 2, test sierologico e misure di prevenzione nei luoghi di lavoro

emergenza covid-19

Le integrazioni da ultimo apportate al Protocollo 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro hanno certamente il merito di orientare il sistema di prevenzione e protezione dell'impresa nella direzione di un maggior rigore, ma al tempo stesso, considerato l'attuale contesto, potrebbero emergere elementi di criticità non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sul piano organizzativo e amministrativo per il difficile raccordo tra il sistema normativo e il complesso di procedure che ne assicurano l'osservanza.

Dipendenti positivi - Si consideri la disposizione contenuta nel Protocollo attualmente vigente e per effetto della quale l'ingresso nei luoghi di lavoro di un lavoratore risultato già positivo all'infezione è subordinato alla preventiva produzione di un certificato medico attestante la ‘avvenuta negativizzazione' del tampone, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio.

Stando ad un'interpretazione letterale della disposizione in esame (che, alla luce dell'integrale ‘recepimento' del Protocollo nel Dpcm 26 aprile 2020, pare d'intendere sia elevata a fonte normativa, seppure di rango secondario, imponendo ora un contemperamento, affatto semplice, con l'impianto normativo di cui al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81), il datore di lavoro potrà consentire l'ingresso al lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva solo ad ‘avvenuta negativizzazione', confidando, per quanto riguarda l'effettuazione del tampone, nella tempestività dell'autorità sanitaria.

Sino ad allora, l'assenza del lavoratore per il quale è stata accertata la positività al virus mediante il tampone sarà qualificata come periodo di quarantena e, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, equiparato sul piano indennitario ad un periodo di malattia, escludendo altresì la sua computabilità ai fini del periodo di comporto (al proposito, è opportuno precisare che il certificato medico trasmesso per via telematica all'Istituto di previdenza dovrà essere opportunamente ‘codificato' affinché il datore di lavoro possa ricondurre inequivocabilmente alla disciplina del citato articolo 26, commi 1 e 3 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 l'assenza del lavoratore).

Ruolo del medico curante - Più complessa l'ipotesi in cui il lavoratore abbia denunciato i sintomi di avvenuto contagio al proprio medico curante, che, a propria volta, ha presentato il caso all'autorità sanitaria competente per territorio. In tali circostanze, è accaduto che la procedura non sia stata uniforme; infatti, è possibile che alla luce di tale segnalazione l'autorità sanitaria i) abbia disposto l'effettuazione del tampone e, registrata l'eventuale positività, abbia ordinato l'isolamento domiciliare del lavoratore contagiato avviando l'iter più sopra esposto ovvero ii) non sia stato effettuato alcun tampone e, decorso il periodo di quarantena (equiparato a un periodo di malattia ai sensi del già richiamato articolo 26, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ove certificato dal medico curante sulla base di un provvedimento emanato dall'autorità sanitaria) del lavoratore probabilmente contagiato, il medico curante abbia comunicato all'autorità sanitaria l'avvenuta guarigione e rilasciato al lavoratore il certificato che consente la riammissione al lavoro.

In tale ultimo caso, non può ovviamente escludersi che il lavoratore riammesso in servizio sia contagioso; è dunque opportuno che, consultato il medico competente, il datore di lavoro ponga in essere le misure di vigilanza stabilite dal Protocollo 24 aprile 2020 ovvero eventuali misure ‘aggiuntive', adottate in ragione delle risultanze derivate dalla valutazione dei rischi e dalle politiche di prevenzione attuate.

Test sierologici - Non si può evitare però un'ulteriore argomentazione, data la nota difficoltà (e improbabilità) di poter effettuare un tampone rino-faringeo ogni qual volta il lavoratore denunci l'insorgenza di sintomi influenzali.

In tale ipotesi, e assumendo che l'emergenza sanitaria consenta temporaneamente di effettuare accertamenti sullo stato di salute del lavoratore in deroga all'articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrebbe introdurre misure innovative di contenimento e contrasto al fenomeno epidemiologico rispetto a quelle espressamente contemplate dal Protocollo, adottando, ad esempio, specifiche modalità di sanificazione degli spazi di lavoro ovvero optando per l'effettuazione di test sierologici o altri campioni biologici che, data la rapidità di rilevamento (e costi sensibilmente più contenuti), consentirebbero di individuare probabili casi di infezione con maggiore sistematicità e di porre in essere senza ritardo le opportune misure di contrasto del rischio di contagio.

Al riguardo, è necessario portare preliminarmente in luce alcune considerazioni:

a) la sola metodologia diagnostica attualmente riconosciuta è fondata sul rilevamento dell'RNA nel tampone rino-faringeo e la diagnosi d'infezione può essere effettuata esclusivamente nei laboratori della Regione competente e confermata da un laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità;

b) al momento non è stato validato altro approccio diagnostico basato sull'identificazione di anticorpi (‘IgM' e ‘IgG').

Dunque, fermo restando che la diagnosi condotta mediante test sierologici non può accertare la positività di un lavoratore, il datore di lavoro potrebbe, sulla base degli esiti che discendono dalla valutazione dei rischi (articoli 28, comma 2, lettera a) del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81), comunque ricorrere a detti test al fine di individuare i lavoratori che sarebbe prudente non ammettere in servizio e che è necessario si sottopongano a più accurati accertamenti per il tramite del medico curante, che a sua volta avrà cura di contattare il Dipartimento di prevenzione dell'A.T.S. competente per gli opportuni provvedimenti.

Sebbene tale ‘strategia' possa risultare efficace sul piano prevenzionistico, l'assenza del lavoratore che sia risultato positivo ad un test sierologico o ad un campione biologico sebbene non manifesti alcun sintomo non potrebbe essere qualificata né come malattia né come periodo di quarantena ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 se non fino a quando questa non sia certificata dal medico curante sulla base di un provvedimento che, come detto, è emanato dall'autorità sanitaria.

Comitato di verifica - Tali risvolti, che afferiscono sia al regime di protezione del lavoratore che ad aspetti organizzativi (che al variare dell'ampiezza e intensità del fenomeno impongono contromisure e soluzioni molto differenti), potranno condizionare l'annunciata fase di ripresa decorrente dal 4 maggio 2020 e disciplinata dal Dpcm 26 aprile 2020.

Il Protocollo 24 aprile 2020 prevede la costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole in materia di prevenzione della salute con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (o territoriali) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale); il coinvolgimento di tale comitato potrebbe rivelarsi congeniale in sede di redazione del protocollo aziendale o in occasione dell'introduzione di apposite prescrizioni e nuove procedure, in particolare quando queste siano innovative (ad esempio, sul piano tecnologico) e contemplino la temporanea deroga di disposizioni già vigenti.

* ArlatiGhislandi