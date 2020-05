Fase-2, "Giustizia nel caos, oltre 200 Protocolli": l'Ocf proclama lo stato di agitazione

emergenza covid-19

"In mancanza di un piano unico nazionale, lo svolgimento delle attività giudiziarie è stato disciplinato in ogni sede in modo diverso - talvolta con diversi protocolli per le diverse sezioni - con oltre duecento provvedimenti dei capi degli Uffici Giudiziari, una vera e propria babele". Lo denuncia l'Organismo Congressuale Forense che con una delibera dell'Ufficio di coordinamento, approvata il 10 maggio scorso, ha proclamato "in via di urgenza lo stato di agitazione dell'Avvocatura Italian a". Non solo, l'Ocf ha dato mandato al Coordinatore, Giovanni Malinconico, "affinché rivolga un appello al Presidente della Repubblica, per un suo autorevole intervento quale garante della Costituzione".

La ripartenza, fissata per il 12 maggio, secondo i legali non avverrà ovunque o avverrà in maniera talmente frammentaria e disorganica da "rendere impossibile una disciplina omogenea". Anche lo svolgimento delle udienze in modalità telematica da remoto non potrà trovare corretta attuazione, in mancanza di una disciplina uniforme". Si tratta insomma di "un disastro, al quale si aggiungono peraltro anche i provvedimenti dilatori di taluni uffici, la mancanza di strumentazioni tecniche, la già denunciata carenza di fondi per il gratuito patrocinio, esauriti e mai più reintegrati".



"Il quadro descritto - proseguono gli avvocati - assume connotati ancor più drammatici per gli uffici del Giudice di Pace, che costituiscono il presidio di Giustizia di prossimità per la tutela, in massima parte, dei diritti delle fasce deboli della società, per i quali in alcuni casi (ad es. Napoli) sono stati emessi provvedimenti formali di ulteriore differimento generale delle udienze".



"Di fatto e in mancanza di adeguati interventi, è ragionevole e realistico prevedere che le attività giudiziarie non riprenderanno in modo sostanziale ed effettivo in moltissime sedi, quantomeno fino all'inizio del prossimo settembre".

Per queste ragioni l'Avvocatura Italiana "ritiene necessario denunciare pubblicamente la situazione che si sta determinando e la portata delle conseguenze che potrebbero derivarne, rivolgendo pubblicamente appello al Governo affinché intervenga sostenendo adeguatamente la Giustizia Italiana, quale funzione primaria e insostituibile dello Stato".