Il 22 aprile scorso "sono pervenuti dalla Procura generale di Perugia ulteriori atti" del procedimento penale sul Pm Luca Palamara (n. 6652/18 mod.21 RGNR), "la cui valutazione è indispensabile ai fini delle considerazioni conclusive sulle azioni disciplinari già esercitate e sulle eventuali nuove azioni da assumere". Lo sottolinea la Procura generale della Cassazione in una nota. "Il materiale processuale – prosegue la Procura in un comunicato - è composto da un notevole numero di atti, tra cui diverse decine di migliaia di s.m.s. e chat, in larga parte di contenuto estraneo all'oggetto delle procedure". "Per il celere esame di questi atti è stato costituito un apposito gruppo di s. procuratori generali. La Procura generale assumerà le sue determinazioni non appena sarà completato questo lavoro e ciò in tempi molto stretti".



La Procura generale della Cassazione, prosegue la nota, ha già esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dottor Luca Palamara, per il quale è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, confermata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione in data 15 gennaio 2020 (sentenza n. 741/2020). Ed ha esercitato l'azione nei confronti dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, poi dimessisi, dottori Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini, Luigi Spina. Per ciò che riguarda il dottor Cosimo Ferri, Onorevole della Repubblica - per il quale pure è stata iniziata azione disciplinare —, conclude il comunicato, la Corte Costituzionale ha oggi deciso sul conflitto di attribuzione dallo stesso sollevato, dichiarandolo inammissibile.