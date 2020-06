Separazioni e divorzi “telematici” fino al 30 giugno: le linee guida del CNF

emergenza Covid-19

Procedimenti di separazione e divorzi ancora per via telematica fino a fine giugno. È quanto previsto dalle Linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti di diritto di famiglia durante il periodo di emergenza Covid-19 e sino alla data del 30 giugno 2020.

Le linee guida CNF

Le linee guida, elaborate dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, anche alla luce di interlocuzioni con le associazioni di settore, prendono atto preliminarmente dell’urgenza che connota “intrinsecamente” tutti i procedimenti in materia di diritto familiare che non possono essere dilazionati nel tempo e demandano agli avvocati “il compito di valutare adeguatamente e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità e alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti”.

Tuttavia, essendo in gioco, due diritti costituzionali fondamentali da tutelare e bilanciare, ossia le esigenze di tutela della salute pubblica e quelle della tutela della famiglia, il Cnf ha ritenuto opportuno dettare delle linee guida con riferimento ai procedimenti di natura consensuale, contenziosa e di negoziazione assistita.

Procedimenti di natura consensuale

Fino alla cessazione della fase emergenziale, il CNF ha previsto che per i procedimenti di natura consensuale “è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.”.

In questi casi, gli avvocati a causa dell’emergenza e al fine di rispettare il distanziamento sociale, potranno scegliere la “trattazione scritta”, trasmettendo per via telematica almeno 24 ore prima dell’udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti, in cui ognuna di loro dichiari: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio); - di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Soltanto a seguito di tale espressa manifestazione di volontà si potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

Procedimenti di natura contenziosa

Per i procedimenti di natura contenziosa, la previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (art. 708 c.p.c., 4, l. n. 898/1970 e succ. modif.) “comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire con gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa”.

L’udienza non potrà comunque avvenire da remoto, ricorda il CNF, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate.

Tentativo di conciliazione tra le parti

Anche il tentativo di conciliazione tra le parti potrà essere esperito da remoto, a meno che il giudice non valuti tale ipotesi non adeguata, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore.

Per assicurare la tutela della privacy e della libertà personale, inoltre, il collegamento da remoto non andrà effettuato dall’abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui questa coabiti col coniuge o altri familiari o con i figli. Da preferire pertanto lo studio del proprio difensore da cui verrà effettuato il collegamento con il giudice, nel rispetto degli obblighi di distanziamento necessari. Il presidente, potrà convocare separatamente le parti in collegamenti separati o in orari differenti e renderà noto il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Il verbale della trattazione congiunta sarà sottoposto alle parti e ai rispettivi avvocati tramite la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto

Le linee guida specificano le modalità di invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto, richiamando l’art. 83, comma 7, lett. f,) del Dl n. 18/2020, secondo cui: “prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”.

Pertanto, il giudice prima dell’udienza emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso (in genere non inferiore a 7 giorni) dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al Pm, se prevista la partecipazione, indicando giorno, ora, modalità e link di collegamento. Ove la parte resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà a mente dell’art. 707, comma 3, c.p.c. Qualora il resistente costituito risulti assente all’udienza telematica il Presidente del Tribunale fisserà una nuova udienza, dandone atto a verbale.

Inoltre, laddove il giudice ritenga necessaria una interlocuzione preliminare con i legali, potrà farne richiesta, fissando un incontro a distanza prima dell’udienza.

I difensori delle parti, entro cinque giorni dalla data dell’udienza, comunicheranno se, in linea con le esigenze privacy, le parti potranno effettuare un collegamento dai loro dispositivi personali, altrimenti chiederanno “che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale” con il rispetto delle prescrizioni sul contenimento dell’epidemia.

L’ascolto del minore di persona sarà effettuato soltanto ove assolutamente indispensabile.

Svolgimento dell’udienza da remoto

Per quanto concerne lo svolgimento dell’udienza da remoto, l’art. 83, comma 7, lett. f,) del Dl n. 18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

In particolare, nel verbale di udienza il giudice prende atto: “della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti); della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati”.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuata dal cancelliere, collegato da remoto con il medesimo applicativo, che si occuperà anche della verbalizzazione.

La produzione di documenti in udienza, ove non depositati telematicamente, potrà avvenire con la condivisione dello schermo, sempre che autorizzata dal giudice, e varrà come mera esibizione, da regolarizzare successivamente.

Al termine dell’udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento della stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.

Ricalendarizzazione udienze periodo di sospensione

Riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese quelle udienze presidenziali, rinviate a seguito del Dl n. 11/2020 e Dl n. 18/2020, scrive il CNF, “vi si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite”.

Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Negoziazioni assistite

Con riferimento infine, alle negoziazioni assistite, le linee guida dispongono che gli accordi siano depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione trasmesso agli avvocati con le stesse modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli ufficiali dello stato civile sempre via PEC.

Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto.

Nei casi in cui la Procura della Repubblica non autorizzi gli accordi e rinvii avanti al Presidente, quest’ultimo fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori.