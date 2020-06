Il Csm dà il via libera al nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Raffaele Piccirillo, ma si tratta di una decisione sofferta. Passa con 14 voti favorevoli , 7 contrari e 4 astenuti.



Votano contro i laici del centro-destra, l'indipendente Nino Di Matteo e il togato di Magistratura Indipendente Antonio D'Amato, i consiglieri di Autonomia e Indipendenza Sebastiano Ardita e Ilaria Pepe. E altri consiglieri si astengono, come Paola Braggion e Loredana Miccichè di Magistratura Indipendente e poi Piercamillo Davigo, e Giuseppe Marra di Autonomia e Indipendenza. Diverse e non comuni le ragioni di chi ha votato no. Se fossero prevalse sarebbe stata la prima bocciatura del capo di gabinetto scelto da un ministro almeno nella storia più recente di Palazzo dei marescialli.