La Cassa forense ha comunicato che, in data odierna, è stato disposto il pagamento di n. 139.224 bonus di 600 euro relativi al mese di aprile, in favore di iscritti alla Cassa già beneficiari, per il mese di marzo, del "reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 78 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.



In questo modo, prosegue la nota della Cassa, l'Istituto ha anticipato, per conto dello Stato, l'ulteriore somma di 83.534.400 euro, con i criteri e le modalità stabile dal D.M. 29 maggio 2020.

Seguiranno gli ulteriori pagamenti per le nuove domande, trasmesse in via telematica a partire dall'8 giugno 2020, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e all'esito delle verifiche operate dagli Uffici.