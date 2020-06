sanzioni amministrative

Mps, confermate sanzioni Bankitalia all'ex Dg per carenze nei controlli

Corte di cassazione - Sentenza 15 giugno 2020 n. 11481

La Cassazione, sentenza n. 11481 depositata oggi, ha confermato la sanzione amministrativa di 78mila euro irrogata, nel 2014, da Bankitalia ad Antonio Vigni, ex direttore generale del Monte dei Paschi di Siena. Alla base della "multa" gli accertamenti ispettivi condotti da Via Nazionale, tra il settembre 2012 e il gennaio 2013, che avevano accertato "carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di trasparenza e di correttezza delle relazioni con la clientela".

