Ocf, in piazza il 23 giugno per una effettiva ripresa delle attività

"salviamo la giustizia"

"Le notizie diffuse dal Governo nei giorni scorsi circa l'assunzione di misure per un pronto riavvio delle attività giudiziarie già dal prossimo 1° luglio NON sono rassicuranti circa una ripresa effettiva e concreta". È quanto scrive in una nota l'Organismo congressuale forense annunciando una mobilitazione nazionale, con il coinvolgimento degli Ordini ma anche delle Associazioni, per il prossimo 23 giugno. Le linee essenziali dell'evento – informa l'Avvocatura - sono state condivise, in sede di "cabina regia", con il CNF e la Cassa Forense.



"È tuttora vigente – prosegue l'Ocf - la miriade di "linee guida" e "protocolli" dettati dai Capi degli Uffici giudiziari, che dovranno essere previamente rivisti". Inoltre, continua la rappresentanza dell'Avvocatura, "la ripresa si colloca a ridosso dell'inizio del periodo utile per le ferie dei Magistrati (metà luglio), che in gran parte le hanno già programmate, richieste ed ottenute, il che ci porta a temere che si tratti di un'operazione cosmetica e non essenziale".



"Per tali ragioni – incalzano i legali – l'Ocf ha calendarizzato per la mattina del giorno 23 giugno 2020 alle ore 11, la manifestazione nazionale e distrettuale per la ripresa, da tenersi in modo congiunto da parte dell'OCF, dei COA Distrettuali e delle Unioni, con la partecipazione delle Associazioni che intenderanno aderire".