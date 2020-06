legge 92/2012

Licenziamento disciplinare, niente reintegra in assenza di "tipizzazione" collettiva

Corte di cassazione – Sentenza 17 giugno 2020 n. 11701

Dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere "eccezionale" e dunque di stretta interpretazione. Ragion per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11701 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma contro la condanna a reintegrare il Responsabile del servizio ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24