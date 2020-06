sanzioni amministrative

Autovelox, l'agente non attesta la "taratura" periodica

Corte di cassazione - Sentenze 18 giugno 2020 nn. 11776 e 11792

Nuove indicazioni della Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox. Secondo l'ordinanza n. 11776 depositata oggi, rispetto all'obbligo di "taratura" periodica, non può essere attribuito alcun valore all'annotazione di conformità fatta dai vigili accertatori sul verbale. Mentre con l'ordinanza n. 11792, sempre di oggi, la Suprema corte ha chiarito che il verbale non deve contenere "un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione", perché quello che ...

