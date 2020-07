manipolazioni del mercato

Mps, ridurre sanzione Consob all'ex presidente Cda Mussari

Corte di cassazione - Sentenza 30 giugno 2020 n. 13150

Sanzione da rivedere al ribasso per l'ex Presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, condannato nel 2014 dalla Consob a pagare 250mila euro per "manipolazioni del mercato" (oltre alla interdizione). L'ex manager infatti beneficia della sentenza 63/2019 della Corte costituzionale che ha stabilito l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative più miti reintrodotte nel 2015 per l'"abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazioni del mercato" ...

