"Stiamo lavorando per arrivare in tempi brevi al Consiglio dei ministri". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interpellato dai giornalisti prima di entrare a Palazzo Chigi, per partecipare alla riunione di maggioranza sul Dl semplificazioni. "Le forze politiche della maggioranza che si siedono al tavolo hanno il dovere di confrontarsi e trovare la sintesi. Ai cittadini e alle imprese - ha osservato il Guardasigilli - non interessa quali distanze ci siano nella maggioranza. Ai cittadini interessa che questa maggioranza sia in grado di offrire in tempi brevissimi soluzioni importanti per sbloccare l'economia del Paese e farla ripartire".