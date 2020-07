assegno di mantenimento

Nonni obbligati a contribuire al mantenimento del nipote in caso di necessità

Corte di cassazione - Ordinanza 14 luglio 2020 n. 14951

È legittimo porre a carico dei nonni una parte dell'assegno di mantenimento del nipote – nel caso disabile – se la madre ed i suoi genitori non riescono da soli a coprire le spese, mentre il padre non ha mai versato il dovuto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 14951 depositata oggi, respingendo il ricorso di un nonno contro la decisione della Corte di appello di Perugia che ne aveva confermato la condanna al versamento di 130 euro al mese in favore della madre come contributo ...

