Praticanti avvocati: solo il 35% passa agli orali - Le Associazioni annunciano ricorsi

correzione degli scritti

A poche ore dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte dell'esame d'abilitazione forense, l'Associazione italiana praticanti avvocati (Aipavv) fa sapere che la percentuale di aspiranti legali che avranno accesso alla fase finale dell'esame, gli orali, è inferiore al 35% dei partecipanti (il 42% secondo l'Upavv). "Un risultato nettamente al di sotto delle aspettative – commenta l'associazione - e che testimonia il fallimento di un sistema di verifica anacronistico e che presta da sempre il fianco a numerose illegittimità".



In particolare i praticanti puntano il dito contro gli effetti dell'emergenza Covid, che avrebbe compromesso "l'uniformità della procedura di correzione degli elaborati scritti". Infatti, argomentano, "diverse commissioni d'esame hanno proceduto alla correzione da remoto mentre in altri casi, e con una tempistica eccessivamente ridotta, la procedura è avvenuta dal vivo". Un modus operandi che avrebbe finito "col danneggiare pesantemente decine di migliaia di giovani italiani che, dopo ben 8 mesi di attesa (le prove scritte si erano svolte infatti a dicembre 2019), hanno ricevuto una valutazione negativa dei loro elaborati priva di una pur minima motivazione".



Da qui l'iniziativa patrocinata dall'Aipavv di dare mandato ad uno Studio legale (Leone – Fell), per presentare un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica "contro l'impianto dell'esame d'abilitazione" che violerebbe i "vincoli comunitari che garantiscono il rispetto della c.d. libertà di stabilimento e di concorrenza e che vietano l'introduzione di ostacoli ingiustificati all'accesso al lavoro". Gli aspiranti legali chiederanno dunque di essere ammessi alla successiva fase orale del concorso o, in subordine una nuova correzione degli elaborati. Ventilando anche a possibilità, "ove ritenuto necessario", di sollevare questione di legittimità costituzionale o questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.



Contro gli esiti della correzione scende in campo anche l'Upavv (Unione praticanti avvocati) che per bocca della presidente Claudia Majolo, rimarca "i risultati disastrosi delle correzioni superate soltanto dal 30% dei candidati". "L'esito è davvero impressionante - commenta Majolo - oltremodo scandaloso. Oggi, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, l'unica a dover ancora comunicare i risultati ai propri iscritti, ha reso noti gli esiti. Benché non ci si aspettasse una percentuale altissima di ammessi agli orali, la realtà è stata ben peggiore, con quasi il 70% dei bocciati. La stragrande maggioranza degli aspiranti avvocato, infatti, è stata giudicata assolutamente indegna per svolgere questa "gloriosa professione", compromettendo ancor di più una situazione che ha del paradossale. Non solo abbiamo aspettato mesi per avere una qualche comunicazione in merito ma siamo stati gli ultimi a ricevere gli esiti, con uno stato emotivo facilmente immaginabile".



"La percentuale di Napoli, corretta dalla Corte d'Appello di Milano, è tra le più basse d'Italia: se il dato nazionale complessivo fa registrare circa il 42% degli ammessi all'orale, a Napoli si tocca appena il 30%. E ciò è assolutamente inammissibile. Tutti i candidati, pertanto, dovranno fare un tempestivo accesso agli atti non solo per visionare i propri scritti ai fini di un eventuale ricorso ma anche per capire quali siano stati i criteri in ordine alle correzioni degli elaborati".