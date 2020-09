Processo tributario, Cnf e Cndcec: ripristinare subito udienze pubbliche

l'appello

Un appello ad "assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale". Lo rivolgono i Consigli nazionali dei commercialisti e degli avvocati in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio della Giustizia tributaria, Antonio Leone. Secondo commercialisti e avvocati solo "l'udienza pubblica e il regolare funzionamento degli uffici giudiziari assicurano alle parti il contraddittorio processuale". Nella missiva i due Consigli sottolineano "come con la fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, occorre mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ripristinare le condizioni ordinarie di svolgimento dell'attività giudiziaria da parte delle Commissioni tributarie, pur con le cautele necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi".



"Considerato che risulta indispensabile assicurare alle parti il doveroso contraddittorio processuale che può essere garantito soltanto con l'effettivo svolgimento dell'udienza pubblica oltre che con il regolare funzionamento degli uffici giudiziari e che pertanto è necessario ripristinare celermente le condizioni ordinarie di svolgimento dell'attività giudiziaria in tutte le sedi delle Commissioni tributarie – prosegue la missiva indirizzata a Leone – il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale Forense chiedono di assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale, impartendo le conseguenti direttive, pur nel doveroso rispetto delle misure idonee ad evitare rischi per la salute, quale, a titolo esemplificativo, il già richiamato frazionamento degli orari di convocazione delle udienze".



Contro il processo "cartolare" si schiera anche l'Uncat (Unione nazionale Camere avvocati tributaristi) che s tigmatizza l'iniziativa del Mef che mira a proporre un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge "Semplificazione e Innovazione" volto a estendere al rito fiscale la "trattazione scritta", prevista per il processo civile fino al 31 ottobre. Gli avvocati tributaristi hanno infatti approvato una mozione – fatta propria anche propria dai Consigli Nazionali Forense e dei Commercialisti - che ribadisce "la necessità di ripristinare l'oralità e il contradditorio nel processo tributario e le normali relazioni tra contribuenti e Amministrazione fiscale nelle sedi dell'Agenzia delle Entrate, pur con le misure organizzative e sanitarie più opportune".



Secondo commercialisti e avvocati del resto le misure straordinarie che anno consentito la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e lo svolgimento delle udienze mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, "non possano trovare applicazione nel processo tributario anche dopo il 30 giugno 2020 neppure invocando le ulteriori disposizioni recate dai commi da 3 a 10 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che prevedono la possibilità di adottare analoghe misure fino al 31 ottobre 2020, ma soltanto in materia di processo civile e penale, come chiaramente desumibile dalla stessa rubrica del citato articolo 221".



Commercialisti e avvocati sottolineano infine come "alcuni decreti presidenziali hanno già tempestivamente disposto la ripresa delle udienze pubbliche, pur mantenendo ferme le opportune cautele per evitare la diffusione del contagio da COVID-19, come il frazionamento degli orari di convocazione delle udienze e degli accessi, l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'uso obbligatorio delle mascherine all'intero dell'ufficio giudiziario". Taluni decreti presidenziali, ricordano i professionisti "hanno tuttavia ritenuto applicabili anche nel processo tributario le misure organizzative straordinarie previste per i soli processi civile e penale".