Covid-19

Locazioni commerciali, canone ridotto fino a marzo 2021 e stop fideiussione

Tribunale di Roma - Ordinanza 27 agosto 2020

Una riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio, e del 20% da giugno 2020 a marzo 2021. Oltre alla sospensione della garanzia fideiussoria (fino ad un'esposizione debitoria di 30.000 euro). È questa la decisione del Tribunale di Roma, ordinanza n. 29683 del 27 agosto scorso (emessa in via cautelare), che accogliendo parzialmente la domanda di un società attiva nel settore della ristorazione (la richiesta di riduzione era del 50%) nei confronti del proprietario dei locali, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24