compensi professionali

Patrocinio a spese dello Stato, la brevità dell'udienza non elimina il compenso del legale



Corte di cassazione - Sentenza 10 settembre 2020 n. 18791

Nel patrocinio a spese dello Stato, non si può essere negare parte del compenso spettante all'avvocato in ragione della brevità dell'udienza cui ha partecipato in difesa del proprio assistito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18791 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un legale.

