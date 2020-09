Prima uscita pubblica giovedì prossimo del nuovo presidente della Corte costituzionale. Mario Rosario Morelli parteciperà a Roma , nella sede del Consiglio nazionale forense, alla presentazione del manuale "La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana" (Cacucci Editore), di cui è uno degli autori. Curato dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio ,e dai consiglieri Maria Acierno e Alberto Giusti, il libro nasce con una finalità precisa: è il testo utilizzato per i corsi che la Suprema Corte organizza per i magistrati neo-cassazionisti.



All'incontro, moderato dalla consigliera del Cnf, Carolina Rita Scarano, interverranno Antonio Carratta, professore ordinario di Diritto processuale civile all'Università Roma Tre e Antonio de Notaristefani, presidente dell'Unione nazionale delle camere civili. Saranno presenti, oltre ai curatori e agli autori della pubblicazione, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi e il primo presidente emerito della Corte di cassazione, Giovanni Mammone. L'evento si svolgerà a porte chiuse nel rispetto delle attuali norme sanitarie e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Cnf (www.consiglionazionaleforense.it) a partire dalle ore 16.