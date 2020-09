arbitrato

Lodo arbitrale, alle S.U. la decorrenza del termine lungo di impugnazione

Corte di cassazione - Ordinanza 24 settembre 2020 n. 20104

La Prima sezione civile della Cassazione, ordinanza n. 20104 depositata oggi, ha rinviato alle Sezioni Unite la questione della decorrenza del cd termine "lungo" per impugnare il lodo arbitrale. In particolare, la norma prevede la possibilità di impugnare la decisione entro un anno dalla sottoscrizione degli arbitri. E non, dunque, dalla conoscenza ad opera della parti. Va poi conmsiderato che gli arbitri hanno dieci giorni per la comunicazione dell'esito alle parti mentre non è prevista una vera ...

