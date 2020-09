Camere Civili a Bonafede: Ufficio del processo e Sezioni stralcio per ripartire

la proposta di riforma

L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC ha sottoposto al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, alcune proposte per un piano straordinario per la giustizia, che prevede tra l'altro l'Ufficio del processo, le sezioni stralcio ed alcuni interventi sui compensi e sul processo.



"Si tratta di un'occasione unica, che il Paese non può permettersi di sprecare", scrivono i civilisti in una nota, aggiungendo che una riforma "profonda, organica e complessiva del sistema giudiziario" è una "necessità non solo per uscire dalla crisi pandemica, ma anche per rispondere alle richieste dell'Unione europea, che ha subordinato l'erogazione del Recovery Fund a un piano di riforme che rendano più efficiente il Paese, e in particolare a una riforma della giustizia".



Questo piano straordinario – prosegue l'Uncc - non dovrà essere l'ennesima riforma a costo zero: proprio grazie all'aiuto dell'Europa, infatti, l'Italia avrà a disposizione risorse adeguate da investire senza remore nel sistema-giustizia".



Ecco in sintesi le proposte:

1) rendere finalmente operativo l'Ufficio del processo, destinato ad alleggerire il carico di arretrato che grava sui Tribunali italiani, dotandolo di assistenti di studio che dovranno essere qualificati e remunerati, anche grazie alle risorse europee;

2) istituire Sezioni stralcio presso gli Uffici giudiziari più oberati, prevedendo che esse decidano in composizione collegiale, siano presiedute da un magistrato in pensione o da un avvocato cassazionista, si occupino di materie specifiche, individuate per blocchi, con esclusione delle cause già istruite o pronte per la decisione;

3) rendere effettivamente obbligatoria la decisione immediata di tutte quelle cause che non richiedono alcuna attività istruttoria;

4) intervenire sui compensi, imponendo il rispetto dei parametri per i committenti seriali, al fine di impedire che ingolfino i ruoli dei Tribunali grazie ai costi irrisori, e valorizzare le fasi introduttive del giudizio rispetto a quella della decisione, per agevolare una rapida definizione.