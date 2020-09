OSSERVATORIO PROFESSIONISTI

Nel 2019 la spesa ICT di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro ha raggiunto un valore di 1,497 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto all'anno precedente, trainata soprattutto dagli obblighi della fattura elettronica e del registro dei corrispettivi telematici. Nonostante le difficoltà dell'emergenza Covid, le stime per il 2020 indicano un'ulteriore crescita di almeno il 4,8%, con il 30% degli studi che prevede un incremento del budget ICT, e una spesa complessiva pari a 1,569 miliardi di euro.



Legali primi sul web - Gli avvocati sono i professionisti più presenti online, il 71% ha un sito web e il 60% almeno un canale social, seguiti da studi multidisciplinari (rispettivamente 63% e 57%), commercialisti (54% e 47%) e consulenti del lavoro (41% e 46%). Ancora marginale la diffusione di tecnologie di frontiera come l'intellligenza artificiale (impiegata dal 9% dei legali) e della blockchain (presente solo nel 2% degli studi legali). Ma quando si guarda al competitive index, gli avvocati vanno giù nella classifica fino all'ultimo posto. Sono alcuni dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano , presentata oggi al convegno online "Professionisti, dalla fragilità alla resilienza verso l'antifragilità", che ha analizzato un campione di quasi 2.400 studi professionali multidisciplinari, legali, commercialisti e consulenti del lavoro, per esaminarne la competitività e la capacità di risposta all'emergenza.



Gli investimenti ICT degli studi – Nel 2019, prosegue la ricerca, soltanto il 2% degli studi non ha stanziato risorse per le nuove tecnologie, un quarto, ha speso mediamente oltre 10mila euro (+20% rispetto al 2018), il 42% una cifra compresa fra 3mila e 10mila euro, uno su cinque fra mille e 3mila euro e l'11% meno di mille euro. Gli studi multidisciplinari sono quelli che hanno investito di più, in media 22.800 euro, seguiti da commercialisti (11.500 euro), consulenti del lavoro (8.900 euro) e avvocati (6.700 euro). Nel 2020 soltanto il 10% diminuirà il budget ICT, il 60% lo manterrà invariato, il 30% lo aumenterà. Fra gli studi che prevedono un incremento, il 16% destinerà fino a un 20% di risorse in più, il 9% fino al 50% e il 5% le aumenterà di oltre il 50%.





Il Competitivity Index – Il Competitivity Index misura e analizza le performance degli studi negli ambiti: Innovazione, Organizzazione, Mercato, Competenze e Collaborazione. Dall'analisi emergono quattro gruppi di studi in ordine di competitività. I " Fragili " sono gli studi più deboli, che necessitano di una strategia di cambiamento in tutte le cinque dimensioni di analisi. I " Vulnerabili " sono gli studi che hanno raggiunto un buon livello di stabilità, ma sono ancora standardizzati in termini di servizi offerti, processi lavorativi e competenze interne. I " Resilienti " sono gli studi che di fronte alla difficoltà sanno reagire velocemente. Gli " Antifragili ", infine, sono gli studi con i modelli organizzativi e di business più evoluti.



Gli avvocati nonostante esprimano casi di eccellenza, soprattutto fra gli studi più grandi e quelli piccoli molto specializzati su un settore, e un buon punteggio nell'ambito Innovazione, mediamente risultano i meno competitivi in tutti i cluster, tranne nel gruppo dei "Fragili" dove il fanalino di coda sono i consulenti del lavoro.

Ad aggiudicarsi il "Premio Professionista Digitale 2019/2020" sono stati lo Studio Sciandra & Associati di Genova, La Scala Società tra Avvocati per Azioni di Milano, MLT Consulting Group – Studio Associato di Bari e lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano.