Mf, Uif e Nad a Bonafede: per voltare pagina subito elezioni Cnf

consiglio nazionale forense

Il Movimento Forense, l'UIF - Unione Italiana Forense e Nuova Avvocatura Democratica, ovvero le 3 associazioni che, insieme ad altri legali, hanno agito in giudizio contro i precedenti vertici del CNF, rivolgono "un appello a tutti gli Avvocati affinché, nel segno dell'unità, si volti pagina e si avvii finalmente la stagione della compattezza, in difesa della funzione dell'Avvocatura, delle garanzie nel processo, della tutela dei Diritti". Lo scrivono in una nota congiunta Massimiliano Cesali (MF), Elisabetta Rampelli (UIF), Rosaria Elefante (NAD).



"Per affrontare le numerose battaglie che ci attendono – prosegue il comunicato -, in un momento di grande difficoltà per il Paese, caratterizzato da una produzione normativa fuori controllo, è necessaria quell'unità che, da sola, può conferire forza alle nostre rappresentanze".



"Ci rivolgiamo a tutti, all' #Avvocatura Istituzionale, Politica, Associativa, ai Consiglieri del CNF, ai delegati dell' #OCF, ai #COA ed ai #Distretti, alle #associazioni forensi maggiormente rappresentative e non, ad ogni #Avvocato, anche a chi all'inizio di questa dolorosa vicenda la pensava diversamente da noi, ci rivolgiamo a chi ha a cuore le sorti della nostra Professione e della Giustizia".



"Chiediamo tutti insieme, a gran voce – conclude la lettera -, al Ministro di Giustizia Alfonso #Bonafede di attivare immediatamente la procedura per le nuove elezioni nei distretti interessati. Evitiamo ulteriori contenziosi giudiziari. Non guardiamoci indietro, recuperiamo le nostre forze e voltiamo pagina insieme per un futuro migliore. Noi ci siamo. Uniti si vince, mentre da soli siamo solo un bersaglio."