compensi e spese di giudizio

Onorari, giudizio di ottemperanza senza riconoscimento di altre spese

Corte di cassazione - Sentenza 2 ottobre 2020 n. 21232

Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento degli onorari, nel caso specifico nei confronti di un comune, l'avvocato non può richiedere ulteriori somme con riguardo all'attività espletata per mettere in mora l'amministrazione. Non solo, il diniego di tali somme, in sede giurisdizionale, vale come parziale soccombenza, per cui se ne deve tener conto ai fini della compensazione delle spese processuali. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 21232 del 2 ottobre 2020, accogliendo sotto ...

