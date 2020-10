Si rafforzano i controlli anticovid al Tribunale di Roma. Da questa mattina personale della Protezione Civile è stato dislocato ai varchi della cittadella giudiziaria per misurare la febbre, con i termolaser, al pubblico, personale amministrativo, operatori di giustizia e avvocati.



La novità ha causato il formarsi di alcune code, soprattutto nel varco principale di via Golametto.





All'inizio di settembre due avvocati, benché positivi all'infezione da Coronavirus, hanno fatto accesso ai locali del tribunale penale causando il contagio di alcuni impiegati. I due sono stati segnalati alla Procura per verificare eventuali condotte illecite..