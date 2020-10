Nasce Ntplus Diritto che riunisce tutte le "anime" digitali del Sole 24Ore

Norme & Tributi Plus Diritto

Da sempre focalizzato sul mondo delle professioni, il Gruppo 24 Ore pone un’attenzione particolare allo sviluppo di una nuova offerta editoriale studiata per accompagnare gli avvocati in un momento di transizione particolarmente delicato come quello attuale.

Il “cuore” di questa nuova offerta è rappresentato da Norme & Tributi Plus Diritto, il nuovo prodotto digitale che nasce dall’esperienza del Sole 24 ORE , di Guida al Diritto e di Diritto24, e che a partire dal prossimo 13 ottobre sarà disponibile all’indirizzo ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

Su Norme & Tributi Plus Diritto si potranno trovare tutti i contenuti oggi pubblicati su Diritto24 (che a partire dal 13 ottobre cesserà le pubblicazioni) e molto, molto di più.

Norme & Tributi Plus Diritto si pone l’obiettivo di diventare il nuovo punto d’incontro per chi esercita la professione legale. Un nuovo strumento di lavoro, ricco, tempestivo e affidabile, che aggiorna sulle novità e approfondisce i temi di interesse per la professione legale accompagnando il lettore in tutta la sua giornata lavorativa.

In un unico ambiente si troveranno infatti tutte le informazioni più aggiornate indispensabili per la professione, le ultime sentenze commentate, gli orientamenti giurisprudenziali, il commento a tutte le novità normative e il loro impatto sull’operatività quotidiana, gli strumenti operativi, gli approfondimenti e la documentazione delle banche datiprofessionali del Sole 24 ORE, la versione digitale di Guida al Diritto il tutto corredato da una grafica accattivante e intuitiva.

Ci sarà inoltre spazio per una rubrica di Casi pratici con le risposte ai dubbi più frequenti, per Dossier sulle tematiche attuali più controverse e per tutte le informazioni che possono essere utili nello svolgimento della professione legale.

Inoltre, Norme & Tributi Plus Diritto disporrà anche di una nuova Web App che consente di fruire del prodotto dallo smartphone e di ricevere notifiche in tempo reale delle principali novità e di una Newsletter che ogni mattina presenta una panoramica completa sulle tematiche di maggiore interesse.

All’interno di Norme & Tributi Plus Diritto saranno presenti contenuti gratuiti e contenuti riservati agli abbonati. Per saperne di più sarà sufficiente accedere, a partire dal 13 ottobre, all’indirizzo ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

Ci auguriamo che questa importante novità diventi per tutti i professionisti legali un prezioso compagno di lavoro!