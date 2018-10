affidamento condiviso

Assegno mantenimento, il reddito del papà da solo non giustifica l’incremento

Corte di cassazione - Sentenza 10 ottobre 2018 n. 25134

L'incremento dell'assegno di mantenimento per il figlio, in affidamento condiviso con collocazione presso la madre, non può essere giustificato unicamente dal riferimento «alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali» del padre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25134 di oggi, accogliendo sotto questo profilo il ricorso di un papà.

