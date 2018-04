La domanda di registrazione della Igp 'piadina romagnola/piada romagnola', piu' nota come 'piadina romagnola', e' stata proposta alle autorita' italiane nel 2011 da un consorzio per la sua promozione. La proposta era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2012 e subito dopo sono state avanzate numerose opposizioni da parte di organizzazioni rappresentative dei produttori artigianali di piadine vendute in chioschi, che hanno contestato l'equiparazione delle piadine prodotte industrialmente alle piadine di fabbricazione artigianale vendute in chioschi. Ciononostante, le autorita' italiane, l'11 dicembre 2012, hanno depositato presso la Commissione la dichiarazione di registrazione della Igp insieme al disciplinare di produzione. Dopo l'impugnazione al Tar Lazio da parte della Crm e l'accoglimento del ricorso da parte dei giudici, la Commissione europea ha pubblicato la domanda di registrazione, con la quale ha negato l'autorizzazione all'azienda di usare la denominazione 'piadine romagnole' per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa citta' si trova al di fuori dell'area geografica protetta.



Oggi il Tribunale rileva che la Commissione non ha commesso errori di diritto ritenendo che sussista un legame tra la reputazione del prodotto, anche industriale, e la sua origine geografica. Si tratta di un legame esiste in ragione di fattori umani: “Grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina, trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola, il consumatore associa l'immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalita' artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna”.

Il Tribunale ritiene, invece, che la Commissione, “non avendo tenuto in considerazione l'annullamento del disciplinare di produzione da parte del Tar Lazio, abbia svolto un'istruttoria incompleta e violato il principio di buona amministrazione”. Tuttavia, poiche' la sentenza del Tar e' stata annullata dal Consiglio di Stato, tali profili di illegittimita' restano sono “virtuali” per cui “non possono portare all'annullamento della decisione della Commissione”.