Tlc, Sim con servizi già attivi è pratica aggressiva sleale

Corte Ue - Sentenze 13 settembre 2018 - Cause riunite C-54/17 e C-55/17

Mettere in commercio carte Sim contenenti servizi a pagamento preimpostati e previamente attivati costituisce una pratica commerciale «aggressiva sleale» qualora i consumatori non ne siano stati previamente informati. Lo ha stabilito la Corte Ue con due sentenze di oggi, nella cause cause riunite C-54/17 AGCM»/Wind Tre e C-55/17, AGCM /Vodafone Italia.

