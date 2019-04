Corte Ue, filtro alle impugnazioni per cause già sottoposte a duplice esame

solo questioni rilevanti

Dal 1° maggio la Corte Ue si dota di nuove norme per l'ammissione delle impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame. In questi casi dunque l'impugnazione sarà ammessa, in tutto o in parte, soltanto quando solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La modifica della regole fino ad oggi in vigore ha una finalità deflattiva. È infatti merso che numerose impugnazioni relative a questioni già esaminate, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente e poi da parte del Tribunale, sono state rigettate dalla Corte per manifesta irricevibilità o infondatezza.



Il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (articolo 58 bis) e il regolamento di procedura della Corte di giustizia (Capo primo bis del titolo quinto del regolamento di procedura) sono stati conseguentemente modificati. In base alle nuove norme, l'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici o agenzie è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Alicante, Spagna); Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (Angers, Francia); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (Helsinki, Finlandia); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) Colonia, Germania).

In tali cause, dunque, il ricorso d'impugnazione dovrà essere accompagnato da una domanda di ammissione dell'impugnazione, di una lunghezza massima di sette pagine, nella quale la parte ricorrente espone, in maniera chiara, la questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione sollevata dall'impugnazione. In mancanza di tale domanda, l'impugnazione stessa sarà dichiarata irricevibile.



Se la domanda rispetta i requisiti formali prescritti, la Corte di giustizia si pronuncerà nel più breve tempo possibile sull'ammissione dell'impugnazione con ordinanza motivata, pubblicata sul sito internet della Corte. Questa decisione sarà presa, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, da una sezione a tal fine appositamente istituita, presieduta dal vicepresidente della Corte e comprendente, altresì, il giudice relatore e il presidente della sezione a tre giudici alla quale il relatore è assegnato alla data di presentazione della domanda.

L'ordinanza di ammissione dell'impugnazione sarà notificata, assieme all'impugnazione stessa, alle parti della causa dinanzi al Tribunale e preciserà, qualora l'impugnazione sia ammessa in parte, i motivi o i capi dell'impugnazione sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta.

Il Tribunale e gli Stati membri, quando non erano parti della causa dinanzi al Tribunale, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea saranno inoltre informati dal cancelliere della Corte di giustizia della decisione d'ammissione dell'impugnazione.