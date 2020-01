direttiva 2011/7/UE

Corte Ue: Italia condannata per i ritardi nei pagamenti della PA

Corte Ue - Sentenza nella causa C-122/18

L'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali con le imprese private. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-122/18, che vedeva opposti la Commissione e l'Italia. La Corte, riunita in Grande Sezione, ha infatti constatato una violazione da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha ...

