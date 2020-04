La Corte europea per i diritti dell'Uomo ha chiesto chiarimenti all'Italia sulla situazione nelle carceri in merito all'emergenza Coronavirus. La pronuncia, in particolare, si riferisce all'istituto di pena delle Vallette, a Torino. A comunicare la notizia è l'associazione Strali, che ha supportato il ricorso di un avvocato torinese, Benedetta Perego, sulla situazione di un detenuto.



L'uomo, oltre ad essere positivo al Covid-19, risulta affetto da altre patologie. Secondo quanto riferisce l'associazione, è rimasto nel carcere delle Vallette "nonostante la direzione sanitaria abbia rilevato, l'8 aprile, l'incompatibilità della malattia con la prosecuzione della

detenzione".



Strali afferma che i giudici hanno preso atto del contenuto del ricorso e, più in generale, del "proliferare del contagio all'interno del carcere di Torino" con la "connessa impossibilità di garantire assistenza sanitaria continua a tutti i detenuti". Ed è per questo che ha "sollecitato il governo italiano a riferire in merito alle questioni attuali del ricorrente e alle misure predisposte dalla direzione del carcere per evitare il rischio di complicazioni della malattia".



L'associazione "auspica che la proposizione del ricorso e il conseguente intervento della Corte possano chiarire come è stato gestito sanitario derivante dalla diffusione del Covid-19 all'interno del carcere di Torino e, in secondo luogo, contribuire alla piena tutela della salute delle persone oggi detenute negli istituti di pena italiani".