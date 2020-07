Sul caso dei Maro' il tribunale dell'Aja riconosce la giurisdizione dell'Italia. In particolare la Farnesina rende noto che il tribunale costituito a L'Aja il 6 novembre 2015, alla Corte Permanente di Arbitrato, per dirimere la controversia tra Italia e India sul caso dell'incidente occorso il 15 febbraio 2012 nell'Oceano Indiano alla nave "Enrica Lexie", battente bandiera italiana, ha pubblicato il dispositivo della sentenza arbitrale.



La Farnesina ricorda che i Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno fatto ritorno in patria dall'India, rispettivamente, il 13 settembre 2014 e il 28 maggio 2016 e che il Tribunale Arbitrale era chiamato a pronunciarsi sulla attribuzione della giurisdizione, e non sul merito dei fatti occorsi il 15 febbraio 2012. Italia e India si erano di conseguenza impegnate a esercitare la giurisdizione una volta attribuita a una delle due parti.



La sentenza arbitrale stabilisce che i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone godono della immunità in relazione ai fatti accaduti durante l'incidente del 15 febbraio 2012 e all'India viene pertanto precluso l'esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti.



Il tribunale arbitrale ha dunque accolto la tesi sempre sostenuta dall'Italia in tutte le sedi giudiziarie, indiane e internazionali, e cioè che i due fucilieri di Marina erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, e pertanto immuni dalla giustizia straniera.



L'Italia dovrà, dunque, esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale sui fatti occorsi il 15 febbraio 2012, a suo tempo aperto dalla procura della Repubblica al tribunale di Roma.