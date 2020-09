Un Patto europeo appena annunciato ma già consumato dai dubbi, in particolare quelli dell'Italia. La nuova strategia dell'Unione partorita dalla Commissione sul fronte immigrazione non convince il Viminale, pronto a chiederne le modifiche. Dalle nuove procedure sul rimpatrio alla mancata rottura con il sistema dei Paesi di ingresso, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si prepara a una difficile trattativa in vista del negoziato con i titolari del dicastero degli altri Paesi membri.



E intanto, sul fronte interno, cala la carta dell'ultima bozza del decreto sicurezza: via le multe milionarie ma fino a due anni di carcere per gli attivisti delle ong che non si coordinano con le autorità, oltre a tempi più brevi per l'ottenimento della cittadinanza italiana.



"Da una prima analisi ci sembra di cogliere da un lato elementi di discontinuità rispetto alle proposte degli anni scorsi, ma non c'è quel netto superamento degli accordi di Dublino che rimetterebbe sul tavolo le trattative", spiega Lamorgese facendo intendere che il Patto Ue annunciato dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha ancora nel suo dna il vecchio sistema che ruota intorno alla responsabilità dello Stato di ingresso. "Ne chiederemo il superamento", un Paese di prima accoglienza come l'Italia "non può essere gravato da oneri difficilmente sopportabili".



Bocciato anche un altro pilastro del nuovo Patto, quello che prevede il pagamento dei costi di rimpatrio a carico dei Paesi che rifiutano l'eventuale ricollocazione dal Paese di primo ingresso. "Non so fino a che punto questa misura possa essere effettivamente efficace: perché le ipotesi di dare responsabilità di rimpatrio agli Stati membri diversi da quelli di sbarco mi sembrano difficilmente coniugabili con l'efficienza e la rapidità. Vorrei capire quali sono gli aspetti di ordine pratico e giuridico". Perplessità che peseranno sul summit dei ministri dell'Interno europei previsto il prossimo 8 ottobre, da cui si spera arrivi una strategia realmente comune.