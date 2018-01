Su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in via definitiva, un decreto legislativo in materia di giudizi d'impugnazione, finalizzato all'attuazione della delega (legge 102/2017) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”. In particolare, il decreto interviene sul sistema delle impugnazioni, limitando i poteri di appello sia del pubblico ministero che dell'imputato, con l'intento di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte.

In questa prospettiva, spiega ancora il comunicato, si riduce la legittimazione all'impugnazione di merito: al pubblico ministero è precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti ad effetto speciale); all'imputato, specularmente, è precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Vengono poi novellate le disposizioni del Codice di procedura penale anche in materia di appello incidentale ed è data attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, tenendo conto, in tale ambito, anche pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari.

L'intervento normativo, conclude Palazzo Chigi, s'inserisce dunque nel programma di riforma, semplificazione e velocizzazione dei processi, «in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata». E mira, prosegue la nota, alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione.