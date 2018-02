Il Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri e il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo hanno sottoscritto ieri la convenzione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di percorsi per la fruizione dell'isola di Gorgona. L'accordo, si legge in una nota del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevede interventi di sistemazione della rete sentieristica per i quali il Parco metterà a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria le risorse necessarie per pagare la manodopera delle persone detenute impiegate per la sistemazione del piano di calpestio dei sentieri, per la realizzazione di piccole opere di manutenzione e per la posa in opera di staccionate, bacheche e cartelli segnaletici.



Con il finanziamento di 90.390 euro, messo a disposizione del PNAT, verranno acquistati i materiali necessari per risistemare alcuni percorsi al fine di favorire la visita ecoturistica del Parco, per la quale saranno impiegati detenuti appositamente formati per i servizi di accompagnamento. L'accordo si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell'isola di Gorgona promosso dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e affidato alla Struttura Organizzativa di Coordinamento delle Attività Lavorative costituita nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, congiuntamente alla Direzione della Casa di Reclusione di Livorno-Gorgona e al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, finalizzato ad avviare sull'isola attività di ristorazione, alberghiera e di accoglienza turistica. L'azione congiunta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha l'obiettivo di promuovere buone pratiche per la formazione e l'inserimento lavorativo delle persone detenute, di riqualificazione dell'ambiente e di sviluppo delle attività turistiche sull'isola di Gorgona.